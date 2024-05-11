نشكركم على متابعتكم خبر “طيران الإمارات” تستأنف خدمتها اليومية إلى إدنبرة في نوفمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 مايو 2024 10:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت طيران الإمارات، عزمها استئناف خدمتها إلى العاصمة الاسكتلندية “إدنبرة” برحلة يومية اعتباراً من 4 نوفمبر القادم، لتكون الرحلة اليومية الثانية إلى أسكتلندا مع رحلتها إلى غلاسكو، لتوفر لعملائها 14 رحلة أسبوعية إلى/ من أسكتلندا.

وبحسب “وام”، سوف تخدم طيران الإمارات خط دبي / إدنبرة بطائرة الإيرباص A350-900، بتقسيم الدرجات الثلاث، 32 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة الأعمال، و21 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة السياحية.

وسوف تقلع رحلة طيران الإمارات “ئي كيه 23” من دبي الساعة 2:50 بعد الظهر لتصل إلى إدنبرة الساعة 7:05 مساءً، وتغادر رحلة العودة “ئي كيه 24” إدنبرة في الساعة 8:40 مساءً لتصل إلى دبي الساعة 8:05 من صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وإدنبرة).

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدمتها إلى إدنبرة لأول مرة في عام 2018 بطائرات البوينج 777-3–ER، وسوف تستأنف الناقلة عملياتها إلى المدينة باستخدام طائرتها الجديدة من طراز A350 التي تتميز بالمقصورة الواسعة والأكثر هدوءاً في فئتها، وأسقفها العالية، ومساحة الخزائن الواسعة والإضاءة المحيطية المخصصة.

ويمكن للعملاء المسافرين من إدنبرة أيضاً الوصول إلى شبكة طيران الإمارات الدولية الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر دبي، بما في ذلك الوجهات الشهيرة مثل جزر المالديف وبانكوك وسيدني وبالي.

وستعزز رحلة طيران الإمارات اليومية إلى إدنبرة أيضاً سعة الشحن، حيث ستوفر الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة للناقلة، سعة شحن تصل إلى 16 طناً من البضائع لكل رحلة في كل اتجاه، ما يدعم الشركات المحلية، ويعزز الروابط التجارية مع الأسواق العالمية، ويزيد من الصادرات الرئيسية مثل السلمون.

وستكون إدنبرة هي الوجهة الثامنة لطيران الإمارات في المملكة المتحدة، وتخدم أكبر ناقلة جوية دولية في العالم المملكة المتحدة حالياً بـ131 رحلة أسبوعياً عبر سبع وجهات هي: لندن هيثرو ولندن غاتويك ولندن ستانستيد ومانشستر وبرمنغهام ونيوكاسل وغلاسكو، بمزيج من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.