نشكركم على متابعتكم خبر الأقوى منذ 21 عاماً.. انفجارات شمسية هائلة تتسبب بظهور الشفق القطبي في الوطن العربي! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

شهد مرصد الختم الفلكي في أبوظبي صباح اليوم السبت حدثًا فلكيًا هائلًا تمثل بظهور بقعة شمسية عملاقة أدت إلى أقوى عاصفة مغناطيسية على الأرض منذ 21 عامًا. وقد تمكن المرصد من التقاط صور مذهلة لهذه الظاهرة، تُظهر ألسنة اللهب العملاقة المنطلقة من الشمس.

تفاصيل العاصفة الشمسية:

شهدت الشمس خلال اليومين الماضيين أربع توهجات قوية (Flare) تراوحت قوتها بين X1.1 و X5.8،

تسببت هذه التوهجات بانقطاع أطياف من الاتصالات اللاسلكية عالية التردد لعدة ساعات في مناطق معينة من الوطن العربي.

انطلقت من هذه التوهجات انبعاثات شمسية إكليلية (CME) اتجهت نحو الأرض، أدت هذه الانبعاثات إلى حدوث اضطرابات في المجال المغناطيسي الأرضي، مما أدى إلى ظهور الشفق القطبي في مناطق لم تشاهده منذ مدة طويلة.

وصل الانبعاث الشمسي الأول إلى الأرض يوم الجمعة، مسجلاً عاصفة مغناطيسية أرضية بقوة G5.

من المتوقع وصول الانبعاثات الشمسية الأخرى تباعًا خلال اليومين المقبلين.

مخاطر العاصفة الشمسية:

تشكل هذه الظواهر مخاطر على الأقمار الصناعية، والرحلات الجوية القريبة من القطب. كما تُسبب هذه الظواهر تشويشًا على الاتصالات والمجال المغناطيسي الأرضي.