نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مايو 2024 05:49 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 10-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً نهاراً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها 20 تصل 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.