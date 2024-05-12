نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترحب بتصويت الأمم المتحدة على منح عضوية كاملة لفلسطين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مايو 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

باعتبار أهمية القضية الفلسطينية وتأثيرها العالمي، أعربت دولة الإمارات عن فرحتها وترحيبها الكبير بالتصويت الإيجابي الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية مقررة، لصالح قبول فلسطين كعضو كامل في المنظمة. ورأت الإمارات في هذه الخطوة لحظة تاريخية تشهد على التوجه نحو بناء السلام وتحقيق حل الدولتين، وهو أمر يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق حقوقه المشروعة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أصدرته اليوم، على أن دولة الإمارات ملتزمة بشدة بتعزيز السلام والعدالة في المنطقة، وتعمل جاهدة على حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم إقامة دولتهم المستقلة بحكم ذاتي كامل وفقًا للقرارات الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار البيان إلى التزام الإمارات بالمساهمة في إيجاد حلول سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأخيرًا، ركزت الوزارة على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام وحل الدولتين، وشددت على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون البناء بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل والمصلحة العالمية.