نشكركم على متابعتكم خبر ميدان الذيد يشهد منافسات سباق سن الفطامين للهجن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن اليوم منافسات سباق سن الفطامين الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وبحسب “وام”، تضمن السباق 24 شوطا لسن الفطامين منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و10 أشواط مفتوحة وشوطان بدون علاج لأهل الذيد لمسافة 1500 متر بحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

وفاز بالمراكز الأولى في السباق .. الشوط الأول” الوضيحية” لـ حران محمد عبدالله بن هويدن الكتبي والشـــــــوط الثاني “ضاري” لـ خليفة ربيع بن غويث الكتبي والشــــــــوط الثالث النادرة لـ علي راشد حمود الكتبي والشــــــــوط الرابع براق لـ مطر علي عبدالله بن هويدن الكتبي والشــــــــوط الخامس الشبابية لـ سعيد بن سعيد راشد الشهواني والشوط السادس الشبابي لـ سالم محمد سالم بن لاحج الكتبي والشــــــــوط السابع الشاهينية لـ محمد حمد سهيل الشامسي والشــــــــوط الثامن الشامخ لـ سالم محمد سالم بن لاحج الكتبي والشــــــــوط التاسع الشاهينية لـ عبدالله سالم الخاصوني

و الشــــــوط العاشر شاهين لـ سهيل راشد عبيد دغيش الكتبي.

أما الشــــــوط الحادي عشر فكان من نصيب ” تكريم” لـ سعيد بن سعيد راشد الشهواني و الشــــــوط الثاني عشر طاري لـ سالم خلفان بالعري الكتبي بزمن قدره 2:07:3 ( أفضل توقيت ) و الشــــــوط الثالث عشر وسام لـ سالم خلفان بالعري الكتبي و الشـــــــوط الرابع عشر مستقيم لـ سالم خلفان بالعري الكتبي والشــــــوط الخامس عشر هملولة لـ سالم علي خميس العمري والشــــــوط السادس عشر سكر لـ سالم خلفان بالعري الكتبي و الشـوط السابع عشر الشاهينية لـ محمد راشد سعيد عبيد الطنيجي والشـــــوط الثامن عشر شاهين لـ محمد خلفان حمد الحافري و الشـــــوط التاسع عشر الشاهينية لـ سعيد حارب سلطان بنواس و الشـــــوط العشرون شاهين لـ سعيد حارب سلطان بنواس.

وفي أشـواط الصـعــوب كان الشـــــوط الواحد والعشرون من نصيب احتفال لـ مصبح سالم بخيت الكتبي والشـــــوط الثاني والعشرون شاهين لـ سعيد حارب سلطان بنواس والشوط الثالث والعشرون الشاهينية لـ سعيد عبيد علي الميالة الكتبي والشوط الرابع والعشرون شاهين لـ سعيد عبيد علي الميالة الكتبي.

وقال سعادة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن إن منافسات سباق سن الفطامين التي تقام على ميدان الذيد لسباقات الهجن تأتي دعما لملاك الهجن من جميع أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وتشهد مشاركة قوية من ملاك الهجن من أبناء القبائل من داخل الإمارات وخارجها .