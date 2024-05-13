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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 13-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 30 كلم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.



            

رجل الاعمال حسن حريري

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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