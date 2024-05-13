نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 13-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 30 كلم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.