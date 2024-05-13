نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تعازي ملك الأردن في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفياً اليوم من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قدم له خلاله تعازيه الصادقة ومواساته في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وأعرب العاهل الأردني عن تعازيه الخالصة لأسرة آل نهيان، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمنح آله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره للملك عبد الله الثاني، معرباً عن تقديره لمشاعره الصادقة، التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين الإمارات والأردن.