سمو ولي عهد أبوظبي يفتتح “أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية” 

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 06:55 مساءً -

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتاح فعاليات النسخة الأولى من “أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية” الذي يُعقد تحت شعار “تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية”. ويُقام الحدث، الذي تنظمه دائرة الصحة – أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وشهد سمو ولي عهد أبوظبي، خلال جولة تفقدية في المعرض المصاحب للحدث، أحدث الابتكارات في تقنيات الرعاية الصحية وتطورات العلوم الطبية التي تعرضها شركات ومؤسسات تقديم خدمات الرعاية الصحية. ويضم المعرض أكثر من 5000 مشارك و1000 مندوب من وفود الدول المشاركة و100 جهة عارضة وأكثر من 200 متحدث من مختلف أنحاء العالم.

وأكد سمو ولي عهد أبوظبي على التزام الإمارة بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج المبتكرة وفقاً لأرقى المعايير العالمية. وتجسد هذه الجهود رؤية القيادة الرشيدة في توفير رعاية صحية متقدمة من خلال تسريع وتيرة الأبحاث في المجالات الطبية والعلاجية والاستثمار في تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية.

وأشار سموّه إلى أن تنظيم “أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية” يعكس حرص الإمارة على دعم وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة. ويهدف الحدث إلى تعزيز العمل بشكل جماعي لتطوير نظم رعاية صحية تُركّز على النتائج وتستند إلى بنية تحتية مستدامة ومبتكرة وقادرة على مواكبة المتغيرات.

ويُمثل “أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية” منصة للحوار وتبادل الأفكار حول احتياجات الرعاية الصحية المستقبلية والتحول من الرعاية الصحية إلى العناية بالصحة عبر نهج استباقي ووقائي.