محمد بن راشد: أرباح مجموعة الإمارات القياسية لا يمكن حصرها في أدائها المالي بل تمتد لتعكس روح الابتكار والالتزام بالتميّز

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مايو 2024 10:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن أرباح مجموعة الإمارات لهذا العام لا يمكن تقييمها فقط من خلال أدائها المالي، بل تعكس أيضًا روح الابتكار والالتزام بالتميّز وتركيزها على الأفراد والعملاء والبيئة.

وفي مقدمة التقرير السنوي لطيران الإمارات – 2024، أشاد سموه بمسيرة التنمية الاستثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الخمسة عقود الماضية، مُؤكدًا أن نجاحاتها تعود إلى الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين ونهجهم في استثمار بناء الإنسان لتحقيق الريادة في مجال التطور والتقدم والازدهار.

وأضاف سموه أن مجموعة الإمارات تمثل نموذجًا رائعًا لقدرة الدولة على خلق القيمة، حيث استمرت “طيران الإمارات” في التوسع والنمو بوتيرة عالية، لتصبح مركزًا أساسيًا لخدمات النقل الجوي والسفر، مع وصول رحلاتها إلى 277 مدينة عبر العالم، مما جعل دبي من أكثر المدن اتصالًا على مستوى العالم.

وأكد سموه أن “طيران الإمارات” و”دناتا” استفادتا من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي، لتشكيل نماذج أعمال ناجحة، وأشاد بالتزامهما الراسخ بتقديم قيمة مضافة لدولة الإمارات والمجتمعات التي تخدمانها في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن النجاحات الاستثنائية للمجموعة لا يمكن حصرها في الأداء المالي فحسب، بل تمتد لتعكس روح الابتكار والالتزام بالتميّز والتركيز على الأفراد والعملاء والبيئة، مما ساهم في بناء سمعة عالمية قوية وكسب ثقة الجميع.

وأكد سموه أن طموحات الدولة لا تتوقف عند حدود الإنجازات المحققة، بل تتجاوزها إلى مدى أرحب، مع التزام دبي بفتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، وذلك من خلال الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 والمبادرات الاستراتيجية الأخرى.

وأخيرًا، أعرب عن تطلعه إلى زيادة مساهمات مجموعة الإمارات في تحقيق الأهداف الطموحة لدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الحفاظ على خلق فرص الازدهار وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة.