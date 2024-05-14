نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: طيران الإمارات قصة تحدٍ أقلعت قبل 39 عاماً ساهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن قصة نجاح طيران الإمارات تعد قصة تحدٍّ بدأت قبل 39 عاماً، مما أدى إلى تغيير كبير في مجال الطيران. وأشار سموه إلى دور الشركة في مسيرة النجاح التي تشهدها دبي والإمارات في المجالات الاقتصادية، السياحية، والتنموية.

وفي تصريح عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال سموه: “طيران الإمارات.. قصة تحدٍ بدأت قبل 39 عاماً، مما غيّر منظومة الطيران على مستوى العالم. تحدت الشركة التحديات، وتكيّفت مع الظروف المتغيرة، وساهمت بشكل كبير في مسيرة نجاح دبي والإمارات، وربطتها بمئات المدن في القارات الخمس”.

وأضاف سموه: “وصل إجمالي دخل طيران الإمارات خلال عام واحد إلى 137 مليار درهم. نشكر فريق العمل بقيادة الشيخ أحمد بن سعيد على جهودهم، ونقدّر كل من ساهم معنا عبر أربعة عقود من العمل والتحليق الذي لم يتوقف. ونتطلّع إلى مستقبل أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله”.