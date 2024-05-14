نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تُطلق كاشطة بحرية ذكية تعمل عن بعد لجمع المخلفات العائمة في الخور والقنوات المائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 11:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أطلقت بلدية دبي مشروعًا مبتكرًا للنظافة البحرية باستخدام “كاشطة بحرية ذكية”، وهي وسيلة فعّالة لجمع المخلفات العائمة في الخور والقنوات المائية بالإمارة. تم تطوير الكاشطة محليًا بالتعاون مع مصنع الختَّال لصناعة القوارب، وهي تمتاز بتقنيات متطورة تجعلها قادرة على العمل بشكل ذاتي وعن بُعد، دون الحاجة إلى طاقم تشغيل على متنها.

تعتمد الكاشطة على أنظمة متعددة تساعدها في أداء مهامها بكفاءة عالية، فهي تحتوي على نظام تحكم عبر شبكات الجيل الخامس لتحسين المناورات البحرية، وتمتاز بنظام مسح بحري ذكي يساعدها في تحديد مواقع المخلفات وإزالتها بفعالية. كما تضم أنظمة ثانوية مثل نظام التفاعل مع المحيط الخارجي، الذي يرفع معدل السلامة البحرية ويمنع التصادم بشكل آلي.

بفضل إنتاجيتها العالية، تستطيع الكاشطة جمع ونقل كميات كبيرة من المخلفات البحرية، وتصلح كحل صديق للبيئة. تمثل هذه الكاشطة جهوداً مستمرة لبلدية دبي في مجال الابتكار التقني، حيث تعمل على توظيف التكنولوجيا لحل المشكلات البيئية وتحسين كفاءة العمل البلدي.

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من التلوث، من خلال تحسين نظافة المياه البحرية والقنوات المائية في الإمارة. تعكس جهود بلدية دبي التزامها بتقديم خدمات بلدية متكاملة وفعالة، وتحافظ على استدامة البيئة البحرية والطبيعية في الإمارة.