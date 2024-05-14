نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مايو 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 14-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.