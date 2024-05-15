نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جمهورية شمال مقدونيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بمناسبة تولي فخامة غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا رئاسة جمهورية شمال مقدونيا، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإرسال برقية تهنئة تعبّر عن أطيب التمنيات لها بالنجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

وعلى نفس النحو، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برسالتي تهنئة مماثلتين، معبرين عن التهنئة والتمنيات بالتوفيق والازدهار لجمهورية شمال مقدونيا تحت قيادة فخامة رئيستها الجديدة.