نشكركم على متابعتكم خبر دبي الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: محمد ضوا

تصدرت دبي على مستوى العالم المرتبة الأولى في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة الثالثة على التوالي. ووفقًا لمؤشر “فايننشال تايمز-إف دي آي ماركتس”، استحوذت دبي على 6% من حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي، حيث جذبت 1650 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا بقيمة إجمالية تجاوزت 39.2 مليار درهم إماراتي.

وقد ساهمت هذه المشاريع في توفير حوالي 45 ألف فرصة عمل في دبي. وصرح ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه على منصة “إكس” بأن هذا الإنجاز يعكس التزام دبي بتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف الشيخ حمدان: “رسالتنا لمجتمع الأعمال المحلي والعربي والعالمي واضحة وبسيطة: نحن معكم. فنجاحكم هو نجاح دبي.”

الجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي حقق نموًا بنسبة 3.3٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.