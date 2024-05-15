محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم في مجلس قصر البحر في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وتبادل سموهما في بداية اللقاء التحية مع ضيوف المجلس وتبادلوا الأحاديث الأخوية الودية.

وناقش السموان عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، والجهود المبذولة لتعزيز رؤية الدولة وتطويرها التنموي، والتي تركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الشاملة، بهدف مواصلة التقدم وتحقيق تطلعات الشعب نحو مجتمع أكثر ازدهاراً.

حضر المجلس، إلى جانب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدد من كبار المسؤولين، من بينهم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.