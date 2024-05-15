نشكركم على متابعتكم خبر 2.1 مليار درهم دخلا صافيا لمجموعة “طاقة” في الربع الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 والتي حقّقت خلالها أداءً قوياً مدعوماً بمساهمة شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”.

وبحسب “وام”، حققت المجموعة إيرادات بلغت 13.7 مليار درهم ، بزيادة نسبتها 5.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كنتيجة لمساهمة شركة “حلول المياه المستدامة القابضة”، التي ساهمت أيضاً بزيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.

و بلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.5 مليار درهم ، بزيادة نسبتها 4.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما بلغ صافي الدخل ‘حصّة “طاقة”‘ 2.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 9.5 مليار درهم نظراً لاحتساب بنود تم تسجيلها لمرّة واحدة في العام 2023.. وقد ارتفع صافي الدخل، دون احتساب هذه البنود، بمقدار 0.1 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 6.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 1.7 مليار درهم بارتفاع نسبته 60.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة “المرفأ 2″، و”الشويهات 4”.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في ‘طاقة‘ إن ‘طاقة‘ حققت انطلاقة مالية واستراتيجية قوية مع بداية العام 2024 وسجلت أداءً تشغيلياً قوياً في كلّ من أعمال الكهرباء والمياه لديها وتحقق الأداء القوي بفضل مساهمة أداء شركة ‘حلول المياه المستدامة القابضة‘ إلى حد كبير.

وأضاف أن الربع الأول من العام 2024 شكل خطوة بارزة أخرى في مسيرة ‘طاقة‘ والتزامها بتوسيع حضورها العالمي حيث تضافرت جهود طاقة مع شركات رائدة على مستوى القطاع .