نشكركم على متابعتكم خبر 113 مليون درهم إيرادات “بيانات” فى الربع الأول بنمو 12% على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

حققت شركة “بيانات”، إيرادات بلغت نحو 113 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 12 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب “وام”، قالت الشركة، فى بيان اليوم أعلنت فيه نتائجها المالية، إن الزيادة في الإيرادات جاءت بشكل أساسي بسبب التوسع الاستراتيجي لحضورها في السوق والتحسينات المستمرة لمجموعة منتجاتها وعروض الخدمات عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة.

وذكرت أن إجمالي الربح بلغ 32 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل هامش ربح إجمالي بنسبة 28 فى المائة، وذلك بفضل التركيز المستمر على القطاعات الرئيسية، وهي حلول العمليات الذكية، وحلول النقل الذكية والحلول الجيومكانية الذكية كما ساهمت حلول الذكاء الاصطناعي والحلول الجيومكانية للشركة.

ووصلت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك للشركة إلى 8 ملايين درهم، أي ما يعادل هامشًا بنسبة 7 فى المائة.. فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 10 ملايين درهم، ممثلًا نسبة صافية بلغت 9 فى المائة، وإلى جانب أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، واصلت الشركة تحقيق دخل مالي كبير من استثمار فائض النقد في أدوات مالية تُدار بمسؤولية.

وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة ‘بيانات‘ إن قدرة الشركة على الحفاظ على الأداء المالي الاستثنائي للعام الماضي، والذي تجاوز مليار درهم من الإيرادات لأول مرة في تاريخ الشركة بل والبناء عليه بشكل كبير، تعكس مدى قوة الفريق والرؤية الاستراتيجية التطلعية.