نشكركم على متابعتكم خبر وزارة التغير المناخي والبيئة.. أسواق الإمارات خالية من “مايونيز BON TUM على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مايو 2024 10:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، خلو أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة من منتجات “مايونيز BON TUM”. وأوضحت الوزارة أن هذا المنتج لم يتم الحصول على تصريح بتصديره إلى الدولة، وبالتالي لا يتواجد بشكل قانوني في أي من المتاجر أو منافذ البيع

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