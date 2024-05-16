نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ بتسلمه منصب رئيس وزراء سنغافورة، معبراً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح.

وقد أعرب سموه عبر حسابه في منصة “إكس” عن تهنئته، قائلاً: “أتقدم بأخلص التهاني لمعالي لورانس وونغ بتسلمه مسؤوليات منصب رئيس وزراء سنغافورة، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، مع التأكيد على حرصنا على مواصلة التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وتوسيع رقعة التعاون المشترك، خاصة في المجالات التنموية.”

كما أثنى سموه على دور معالي لي هسين لونغ خلال فترة توليه المنصب، مشيداً بجهوده في تعزيز العلاقات بين الإمارات وسنغافورة، ومتمنياً له دوام الصحة والسعادة.