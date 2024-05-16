نشكركم على متابعتكم خبر سمو الشيخ محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء: إقرار الإقامة الزرقاء وقرارات تؤكد التزام الإمارات بالتنمية المستدامة وتعزيز التعليم العالي والذكاء الاصطناعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 مايو 2024 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، واعتمد خلاله عدة قرارات.

وأعلن سموه خلال جلسة المجلس، التي تمت عبر منصة “إكس”، عن اعتماد الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031. وأكد على توجيهات المجلس لوزير الشباب بالتركيز على خمسة قضايا مهمة، منها تمكين الشباب اقتصاديًا، وتطوير مهاراتهم علميًا، وترسيخ هويتهم الوطنية، وتعزيز مساهماتهم في المجتمع، وتفعيل دورهم في تمثيل الدولة عالميًا.

وأعلن سموه أيضًا عن اعتماد نظام جديد لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيعمل على إعلان نتائج التصنيف الوطني لأكثر من 70 مؤسسة تعليم عالي، بناءً على جودة التعليم لديهم واحتياجات سوق العمل والبحث العلمي والارتباطات العالمية.

وفي إطار مشاريع مجلس الوزراء لتنفيذ التوجهات الوطنية، أعلن سموه عن إقامة طويلة الأمد تدعى “الإقامة الزرقاء”، التي ستُمنح للأفراد ذوي الإسهامات الاستثنائية في مجال حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات.

وأشار سموه إلى أنه تم استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جميع الجهات الاتحادية الرئيسية، بهدف تعزيز تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تعتمد على التقنيات المتقدمة.

وختم سموه الاجتماع بالتطرق إلى التطورات الأخيرة في قطاع الفضاء الوطني، مُشيرًا إلى زيادة نسبة الكوادر الشابة العاملة في المشاريع الفضائية العالمية وارتفاع الإنفاق في مجال الأبحاث الفضائية، مُؤكدًا على استمرار الحكومة في دعم وتطوير القطاعات الواعدة وحماية البيئة واعتماد التقنيات العالمية في الحكومة وتطوير أنظمة التعليم العالي.