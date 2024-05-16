رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 مايو 2024 10:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الودية، وناقش السموان عدداً من القضايا والموضوعات ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن، وكيفية رفع مستوى جودة الحياة التي يسعى إليها، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتعزيز رؤية الدولة التنموية وتعزيز مكتسباتها الوطنية. وتمنى الحضور بأن يديم الله عز وجل الرخاء والازدهار على دولة الإمارات وشعبها.

وحضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، بالإضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.