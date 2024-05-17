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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 17-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر”.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.



            

رجل الاعمال حسن حريري

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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