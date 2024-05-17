نشكركم على متابعتكم خبر كيفية التقديم على «الإقامة الزرقاء» في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قام مجلس الوزراء في الإمارات، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإطلاق فئة جديدة من الإقامات طويلة الأمد تحت مسمى «الإقامة الزرقاء». جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تكريم الأفراد ذوي الإسهامات الاستثنائية في مجالات حماية البيئة والاستدامة، سواء كانوا من داخل دولة الإمارات أو من خارجها.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في إطار مشاريع مجلس الوزراء لتنفيذ التوجهات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة بأن يكون عام 2024 عاماً للاستدامة، اعتمدنا اليوم «الإقامة الزرقاء». هذه الإقامة طويلة الأمد، والتي تصل مدتها إلى 10 سنوات، ستمنح للأفراد ذوي الإسهامات المميزة في مجالات حماية البيئة البحرية والبرية، جودة البيئة الجوية، الاستدامة وتقنياتها الحديثة، الاقتصاد الدائري وغيرها من المجالات».

تهدف «الإقامة الزرقاء» إلى دعم الجهود البيئية واستكمال مسيرة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، وفقاً لتوجيهات رئيس الدولة بتمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024. سيتم منح هذه الإقامة خصيصاً للداعمين للجهود البيئية، من بينهم:

أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية.

أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الحاصلين على الجوائز العالمية.

الناشطين المميزين والباحثين في مجال البيئة.

المقيمين المسؤولين عن البيئة داخل الدولة.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على «الإقامة الزرقاء» التقديم مباشرة من خلال خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. كما يمكن ترشيح الشخصيات المستحقة من قبل الجهات المختصة داخل الدولة.

لتقديم الطلب، يتوجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ملء استمارة الطلب الإلكترونية الخاصة بـ«الإقامة الزرقاء».

إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال البيئة والاستدامة.

انتظار مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة والحصول على الموافقة.

من خلال هذه الخطوات، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز جهودها في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وتكريم الأفراد الذين يساهمون في تحقيق هذه الأهداف.