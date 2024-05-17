نشكركم على متابعتكم خبر تنفيذ شبكة الكهرباء ومحطة توزيع لمشروع الحدائق المعلقة في كلباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، شبكة الكهرباء ومحطة توزيع جهد 11/0.415 ك.ف تحتوي على ثلاثة محولات سعة 1500 ك.ف.أ وكيبل 11 ك.ف يمتد بطول 14 كم لخدمة مشروع الحدائق المعلقة في كلباء.

وبحسب “وام”، قال المهندس يوسف محمد عبدالله الحمادي مدير إدارة كلباء بالإنابة، إن المشروع تم تنفيذه وفقا لأفضل المعايير، مشيرا إلى تنفيذ شبكة جهد متوسط ومنخفض لضمان التغذية الكهربائية للمنطقة وللمشروعات المستقبلية.

وأوضح أنه تم التغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع من خلال أفكار مبتكرة حيث جرى عمل الكيبلات في ممرات حصوية جبلية وتنفيذ مسارات للكيبلات في مساحات ضيقة ونقل الأجهزة والمعدات مثل المحولات ووحدات الربط الحلقي للمحطة .

وأشار إلى حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات وتوفير البنية الأساسية للكهرباء والمياه والغاز الطبيعي للمشروعات التطويرية والحضارية في كلباء التي تساهم في مزيد من الازدهار والتقدم وجذب الاستثمارات وزيادة أعداد الزائرين للمدينة.