نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تطلق النسخة السادسة لـ” أبطال شرطة الغد 2024″ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 مايو 2024 05:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت شرطة أبوظبي برنامج أبطال شرطة الغد في نسخته السادسة لعام 2024 للفئة العمرية 11 إلى 15 عاماً للذكور والإناث من المواطنين، وأعلنت بدء التسجيل في البرنامج الذي ينطلق في أبوظبي والعين خلال الفترة من الأول حتى 31 من يوليو المقبل.

وبحسب “وام”، قال العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية إن تسجيل الطلاب يتم من خلال رابط التسجيل https://adpapp.adpolice.gov.ae/scm/ .

وأوضح أن البرنامج يوفر فرصة للطلاب لاستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة والنفع من خلال تعزيز الهوية الوطنية لديهم، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد، وتعليمهم المهارات الشرطية، والتدريبات العسكرية، وممارسة الأنشطة البدنية، وغرس القيم الوطنية في نفوسهم إلى جانب غرس مفهوم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتنشئة الأمنية في نفوس الطلاب، وتقوية الشخصية وزيادة الثقة بالنفس، وتعزيز حب المعرفة والعلم.