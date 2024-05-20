نشكركم على متابعتكم خبر عودة الخدمة في محطات مترو أون باسيف وإكويتي والمشرق غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استئناف خدمات مترو دبي في محطات أون باسيف، إكويتي، والمشرق اعتباراً من 19 مايو الجاري، مع عودة محطة مترو الطاقة إلى الخدمة خلال الأسبوع المقبل. تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والاختبارات اللازمة لضمان جاهزية الأنظمة التشغيلية واستيفاء متطلبات السلامة، بهدف تقديم خدمات المترو بأعلى مستويات الانسيابية والأمان للجمهور.

يؤكد هذا الإعلان على الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة وفرق العمل لضمان سرعة إعادة خدمة مترو دبي في المحطات المتأثرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأمن والسلامة للركاب والمرافق. وقد تم تحقيق هذا بالتعاون مع شركة كيوليس-ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي.

أجرت الهيئة مجموعة من الاختبارات التشغيلية لضمان كفاءة محطات المترو ومرافقها، بما في ذلك أبواب الأرصفة، المصاعد، والسلالم المتحركة، إضافة إلى اختبار المؤشرات الحيوية لطاقة الجر في القطارات لضمان سلاسة التنقل بين المحطات. كما تم تنفيذ اختبارات زمن التقاطر (بدون ركاب) لضمان دقة مواعيد رحلات المترو.

وأوضحت الهيئة أنها ستستمر في توفير خدمة الحافلات المغذية لمحطات المترو، بالتزامن مع مواعيد تشغيل المترو، بهدف تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات في إمارة دبي.