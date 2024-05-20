نشكركم على متابعتكم خبر عاجل:الإمارات تعبر عن قلقها إزاء حادثة الطائرة التي كانت تحمل الرئيس الإيراني ومرافقيه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 01:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام حول الحادث المؤسف الذي وقع للطائرة المروحية التي كانت تقل فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين.

وفي بيان صادر عن سعادة سيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر عن أمنياته بأن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح وأن يحفظ الله فخامة الدكتور رئيسي ومعالي الدكتور عبد اللهيان ومرافقيهما، كما أشار إلى وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الظروف الصعبة.

وأكد سعادته استعداد السفارة لتقديم المساعدة لإيران الشقيقة، تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وجاهزيتها التامة لتقديم كل الدعم الممكن في عمليات البحث والإنقاذ.