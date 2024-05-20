نشكركم على متابعتكم خبر رئيس دولة الإمارات يتقدم بالعزاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 04:52 مساءً - متابعة – علي معلا

تقدم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بخالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله أن يلهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، وأكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة.

ويشار إلى أن الرئيس الإيراني كان وعددا من كبار المسؤولين في طريقهم إلى مدينة ورزقان لإجراء جولة تفقدية عندما واجهت المروحية ظروفا جوية صعبة وفقدت السيطرة وتحطمت في منطقة جبلية.

حيث أدى هذا الحادث الأليم إلى وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.