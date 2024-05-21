نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يعزي الشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر حادث تحطم الطائرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عن خالص تعازيه ومواساته للشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر حادث تحطم الطائرة.

وفي رسالة تعزية نشرها سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال: “خالص تعازينا ومواساتنا إلى الشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر حادث تحطم الطائرة. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، ويلهم أسرهم الكريمة الصبر والسلوان”.