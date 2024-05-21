نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أدانت دولة الإمارات محاولة الانقلاب التي جرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أنّ دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنها تدعم سيادة ووحدة أراضيها، ضمن إطار المؤسسات والقانون والدستور، بما يحقق آمال وتطلعات شعبها الصديق.