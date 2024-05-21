“الطاقة والبنية التحتية” تبحث التعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الصينية

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووفد هيئة المسح الجيولوجي الصينية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم سبل تعزيز التعاون بينهما في مجال الاستكشاف التعديني، والمخاطر الجيولوجية.

وبحسب “وام”، شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في أبوظبي، سعادة فو زي بن، الأمين العام لهيئة المسح الجيولوجي الصينية وخالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقنيات الحديثة في مجالات الاستكشاف التعديني، والمخاطر الجيولوجية، وتقييم الأضرار الناجمة عن مياه الأمطار والفيضانات وغيرها من التطبيقات المتطورة.