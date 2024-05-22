نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس مونتينيغرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش.

وبالإضافة إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى معالي ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتينيغرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.