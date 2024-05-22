نشكركم على متابعتكم خبر أمير الكويت لفريق منطاد الإمارات: حلقوا فوق جميع البلدان الخليجية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، صباح الثلاثاء في قصر بيان، فريق منطاد الإمارات بمناسبة زيارتهم للكويت.

وصف الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس فريق منطاد الإمارات، اللقاء مع أمير الكويت بأنه كان لقاءً أبوياً مفعماً بالتقدير، حيث تم فيه استعراض إنجازات منطاد الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح ومشاركاته العالمية والدولية.

وأفاد المنصوري بأن أمير الكويت شدد خلال اللقاء على أهمية الاستثمار في الثروة الإنسانية لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعا إلى تعزيز جسور التواصل والتسامح بين شعوب وقيادات الدول الخليجية، مستغلاً كافة إمكانيات الشباب والكوادر الوطنية لتعريف العالم بإنجازات دول المجلس التي تحققت على مدى أكثر من 45 عاماً.

كما أعلن عن تدشين “منطاد مجلس التعاون الخليجي” الذي سيشارك في القمة الخليجية الـ45 التي ستستضيفها الكويت في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى بطولة كأس الخليج لكرة القدم خلال الشهر نفسه، حيث سيتم إطلاق المنطاد محلقاً بأعلام دول الخليج العربية.

وأكد المنصوري أن أمير الكويت أوصى بأن يحلق هذا المنطاد فوق جميع بلدان الخليج في إطار مبادرة “خليج واحد وشعب واحد”، معبراً عن الالتزام بتحقيق رؤية قادة دول الخليج بأن يكون الشعب الخليجي متوحداً خلف قياداته لتحقيق إنجازات الأجيال السابقة. وأكد الاستمرار في تسخير كافة الإمكانيات للشباب لتنفيذ هذا العمل تقديراً لقادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.