نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل المشاركين في “آيسنار أبوظبي 2024” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، المشاركين في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار أبوظبي 2024” والمؤتمر المصاحب، خلال لقاء تم في قصر البحر بأبوظبي. ورحب سموه بالضيوف، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مشاركاتهم، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الفعالية نتائج عملية وحلول تساهم في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، لتحقيق الأمن الشامل على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشاد الوفد بمستوى التنظيم المتميز لمعرض “آيسنار أبوظبي 2024″، الذي يعقد تحت شعار “تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني”، وأعربوا عن تقديرهم لحجم المشاركات النوعية التي شهدها المعرض. وأكدوا على أهمية الحدث كمنصة عالمية تجمع خبراء تكنولوجيا الأمن الوطني والسيبراني مع ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف بحث التحديات الراهنة وأحدث التوجهات والتطورات في هذا المجال، إضافة إلى طرح حلول وأفكار مبتكرة وإبرام شراكات جديدة تعزز التعاون بين كبرى الشركات العالمية في مجالات الأمن المستدام.

حضر اللقاء في قصر البحر عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، منهم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من المسؤولين.