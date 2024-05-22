نشكركم على متابعتكم خبر 1.015 مليار درهم أرصدة القصر في “أوقاف دبي” خلال 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن تقرير النتائج المالية لأرصدة المشمولين بإدارة أموالهم من القصر والمحجور عليهم حيث بلغت 1.015 مليار درهم بنهاية العام 2023 بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة بالعام 2022.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال استعراض تقرير إدارة الشؤون المالية الذي تم بحثه في اجتماع مجلس إدارة المؤسسة والذي عقد برئاسة سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس الإدارة وسعادة علي محمد المطوع أمينها العام وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

وبحث الاجتماع وضع استثمارات المشمولين برعاية المؤسسة من القصر وغيرهم في الأعوام /2022 و2023 و2024/ وذلك من خلال الاطلاع على تقرير البيانات المالية إضافة إلى استعراض استراتيجية المؤسسة الاستثمارية للسنوات المقبلة .

وقال سعادة عيسى الغرير إن الإدارة الفاعلة لاستثمارات المشمولين من القصر والمحجور عليهم رفعت قيمة أرصدة القصر من 898.8 مليون درهم خلال 2022 إلى 1.015 مليار درهم بنهاية 2023 .

من جانبه أوضح سعادة علي محمد المطوع أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز المكانة الريادية التي تطمح إليها في تنظيم وإدارة واستثمار أموال القصر داخل دبي من خلال استثمار الأموال في الودائع البنكية والمحافظ العقارية ومحافظ السلع والمنتجات والاستثمارات العقارية بهدف تنميتها وتعظيمها وضمان المستقبل الآمن لهذه الفئات.