نشكركم على متابعتكم خبر “الإمارات الإسلامي” يصدر أول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف “الإمارات الإسلامي”، اليوم، عن الانتهاء من التسعير الناجح لأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المصرف في مجال الاستدامة وقطاع التمويل الإسلامي.

وبحسب “وام”، تعد هذه أول صكوك مستدامة يتم إصدارها خارج دولة الإمارات وتأتي متوافقة مع المبادئ والإرشادات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة في أبريل 2024.

وقال المصرف في بيان اليوم، إن الإصدار الذي يبلغ أجل استحقاقه خمس سنوات، شهد طلباً قوياً من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة وفاقت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.8 مرة.

وأتاح سجل الطلبات القوي، الذي تجاوز 2.10 مليار دولار، للمصرف تقليص معدل العائد إلى 5.431 في المائة سنوياً، بفارق 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات.