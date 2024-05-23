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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مايو 2024 06:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 23-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح غربية – شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً ليلاً شمالاً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

الإعلامية فريال زياري

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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