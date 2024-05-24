نشكركم على متابعتكم خبر إنقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء بالشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أفادت مصادر إخبارية إماراتية في 23 مايو 2024، بنجاح عملية إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا عالقين في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء بإمارة الشارقة.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد بوجود أشخاص عالقين في منطقة جبلية نائية. وعلى الفور، تحركت فرق البحث والإنقاذ من المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، بالتنسيق مع شرطة الشارقة.

رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها فرق الإنقاذ بسبب طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة، إلا أنهم تمكنوا بفضل خبرتهم وكفاءتهم العالية من الوصول إلى الأشخاص العالقين وإنقاذهم.

وذكرت مصادر صحفية أن المنقَذين الثلاثة تلقوا الإسعافات الأولية ونُقلوا إلى مستشفى كلباء لتلقي العلاج اللازم، حيث تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.

أشادت الجهات الرسمية بجهود فرق الإنقاذ التي أثمرت عن نجاح العملية، مؤكدة على أهمية اتباع إرشادات السلامة عند ممارسة الأنشطة في المناطق الجبلية، وتجنب المخاطر التي قد تعرض حياة الأشخاص للخطر.