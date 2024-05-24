نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 08:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 24-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة”.

وأضاف البيان: “الرياح غربية – شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.