اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 08:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 24-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح غربية – شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



            

الإعلامية فريال زياري

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا