نشكركم على متابعتكم خبر تطبيق المواد الاختيارية على طلبة الـ 11 و12 العام الدراسي المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي دليل المواد الاختيارية لمدارس الحلقة الثالثة للعام الدراسي 2024-2025، حيث سيتم تطبيق النظام الجديد على طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في العام المقبل. يأتي ذلك ضمن مساري التعليم العام والمتقدم في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم. وقد تم بالفعل تطبيق هذا النظام على طلبة الصف الحادي عشر هذا العام.

يهدف النظام إلى تمكين الطلبة من تصميم مسارهم التعليمي باختيار المواد التي تتناسب مع قدراتهم ومستواهم الأكاديمي. يُستثنى من هذا النظام طلبة مسار النخبة، والمسار التطبيقي، والأكاديميات التخصصية. ويجب على الطالب الالتزام بالخطة التي يختارها في الصف الحادي عشر، إذ لا يُسمح له بتغييرها لاحقاً.

وفقاً للموجهات الخاصة بالدليل التي تم تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور، حددت المؤسسة المواد الإلزامية التي تشمل ست مواد دراسية يجب على جميع الطلبة دراستها بغض النظر عن مساراتهم التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطالب اختيار مواد إضافية من مجموعة المواد الاختيارية الأولى (مجموعة المواد العلمية)، حيث يُطلب منه دراسة مادتين من أصل ثلاث. تليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم “مواد الأنشطة” ويجب على الطالب اختيار مادة واحدة من الخيارات المتاحة.

أوضحت المؤسسة في الدليل أن الخطط والسيناريوهات في نظام المواد الاختيارية مرتبطة بمعايير القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مؤكدة على أهمية توفير الإرشاد والتوجيه الأكاديمي من قبل المدارس.

يتضمن الدليل 44 سيناريو تعليمياً متاحاً لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر ضمن نظام المواد الاختيارية، ويرتبط بـ27 تخصصاً جامعياً. يجب على الطالب الالتزام بالخطة التي يختارها في الصف الحادي عشر دون إمكانية تغييرها لاحقاً. وتشمل بعض السيناريوهات تقسيم المادة الدراسية الواحدة إلى مساقين يدرسهما الطالب على مرحلتين دراسيتين بدلاً من مرحلة واحدة.

تفصيلاً، يتضمن النظام ست مواد أكاديمية إلزامية وهي اللغة العربية،واللغة الإنجليزية ، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية.

كما تم تقسيم المواد المتبقية إلى مجموعتين من المواد الاختيارية؛ تشمل المجموعة الأولى ثلاث مواد علمية وهي علوم الأحياء ،الفيزياء، والكيمياء، فيما تضم المجموعة الثانية ثلاث مواد متنوعة هي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والفنون ، والعلوم الصحية.