نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: رحم اللّٰه حمد بن سهيل الخييلي.. نسأل الله له أعلى الجنان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 02:53 مساءً - خاص – نغم حسن

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية.

وقال صاحب السمو، عبر حسابه في منصة “إكس”: “رحم الله حمد بن سهيل الخييلي.. المرافق العسكري للمؤسس .. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين .. نسأل الله له أعلى الجنان .. وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان . وإنا لله وإنا إليه راجعون”.