نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد بدءاً من هذا الموعد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 مايو 2024 05:49 مساءً - متابعة سماح اسماعيل

أعلنت بلدية دبي في تغريدة على منصة إكس، أنه بدءاً من 1 يونيو 2024، ستقوم بحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد.

وقد جاء في الإعلان: «بدءاً من 1 يونيو 2024، دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد… لنساهم معاً في تبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة».