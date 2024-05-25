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بلدية دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد بدءاً من هذا الموعد

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 مايو 2024 05:49 مساءً - متابعة سماح اسماعيل

أعلنت بلدية دبي في تغريدة على منصة إكس، أنه بدءاً من 1 يونيو 2024، ستقوم بحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد.

وقد جاء في الإعلان: «بدءاً من 1 يونيو 2024، دبي تحظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد… لنساهم معاً في تبني السلوك المستدام من خلال استخدام الأكياس القماشية حفاظاً على بيئة أكثر استدامة لنا ولأجيالنا القادمة».



            

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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