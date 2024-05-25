نشكركم على متابعتكم خبر الدكتور أنور قرقاش.. مجلس التعاون رافد مهم لدبلوماسية دول الخليج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 مايو 2024 10:56 مساءً - متابعة سماح اسماعيل

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبر منصة إكس، أنه في مثل هذا اليوم من 1981 وفي عاصمتنا الحبيبة أبوظبي تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رؤية القادة المؤسسين أدركت أهمية توحيد الكلمة والصف.

نجح المجلس في مواجهة تحديات أمنية عاتية وفي تعزيز الفضاء الاقتصادي، وأن يكون رافداً مهماً لدبلوماسية دول الخليج في نظام دولي يزداد تعقيداً.