نشكركم على متابعتكم خبر هيئة تنظيم الاتصالات .. الهوية الرقمية آمنة تماماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: محمد ضوا

نفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات احتيال مفترضة باستخدام الهوية الرقمية، مؤكدةً أمانها التام.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين إلى توخي الحذر الشديد عند تلقي أي إشعارات أو طلبات دخول على منصات الهوية الرقمية، مشددةً على ضرورة قراءة هذه الإشعارات والطلبات بدقة قبل الضغط على أي زر.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات الوقائية تهدف إلى حماية حسابات المتعاملين من محاولات الاحتيال من قبل أشخاص يسعون للوصول إلى بياناتهم الشخصية.