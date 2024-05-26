نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ العين بلقب دوري أبطال آسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، فريق نادي العين بفوزه بلقب دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على فريق يوكوهاما الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا باستاد هزاع بن زايد.

وعبر سموه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” قائلاً: “الناموس”.

وأضاف سموه: “أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية”.

وأكد سموه أن “هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وتشكل حافزاً لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية”.

كما أشاد سموه “بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي سادت المباراة، والتي جسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات”.