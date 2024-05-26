نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبو ظبي تدعو إلى الالتزام بالقوانين و الارشادات خلال مباراة العين و يوكوهاما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

دعت شرطة أبوظبي الجماهير إلى الالتزام بالقوانين والإرشادات خلال مباراة العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين غدًا الأحد.

وأكدت شرطة أبوظبي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية والابتعاد عن سلوكيات الشغب والتخريب، وعدم إلقاء المقذوفات أو استخدام الألعاب النارية، واحترام المشجعين الآخرين وتجنب المشاحنات.

وحثت الشرطة الجماهير على استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى الملعب، وتجنب القيادة تحت تأثير الكحول، واتباع إرشادات رجال المرور والوقوف في الأماكن المخصصة.

ودعت شرطة أبوظبي الجماهير إلى الاستمتاع بالمباراة بروح رياضية وحضارية، ومساعدة رجال الأمن في الحفاظ على النظام العام.