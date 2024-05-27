نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشارك في “فيفا تكنولوجي 2024” بفرنسا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في معرض “فيفا تكنولوجي 2024” لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية من عرض منتجاتها وخدماتها ودعم نمو أعمالها.

وبحسب “وام”، ضم وفد الدولة سعادة عبد العزيز إبراهيم النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، وسعادة أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وفاطمة البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومسؤولين من جهات حكومية أخرى، وأكثر من 27 رائد أعمال إماراتي.

وتأتي هذه المشاركة تحت مظلة مشروع “موطن ريادة الأعمال” الذي أطلقته وزارة الاقتصاد في العام 2021، و”البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات وفرنسا ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة إستراتيجية شاملة في المجالات كافة خاصة الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن مشاركة وفد الدولة في معرض “فيفا تكنولوجي” هذا العام، تُمثل محطة جديدة على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هذه المشاركة هي الأولى لوزارة الاقتصاد في هذا الحدث الحيوي.

وقال: “تولي الوزارة اهتماما كبيرا بتقديم كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين، وتوفير بيئة ملائمة لنمو أعمالهم وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في الأسواق الخارجية، باعتبارهم مرتكزا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا”.

وشهدت مشاركة وفد الدولة في المعرض، تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية لأهم حاضنات الأعمال في فرنسا، والاطلاع على المشروعات الريادية والمبتكرة للشركات بما يسهم في اكتساب رواد الأعمال الإماراتيين المزيد من الخبرات في مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين في جهات حكومية مختصة بريادة الأعمال في فرنسا.

كما تضمنت المشاركة عقد سلسلة من اللقاءات بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والشركات الفرنسية، ومجموعة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المعرض، بهدف بناء شراكات مثمرة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وقدم عدد من رواد الأعمال الإماراتيين عروضا حول مشاريعهم الريادية ومنتجاتهم خلال مشاركتهم في عدد من الجلسات التي أقيمت على هامش المعرض.

ووقّعت “يودينز” الشركة الناشئة المدرجة ضمن مبادرة 100 شركة من المستقبل، اتفاقية شراكة مع شركة “بي لينك” للحلول الذكية، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الصحية.

يُذكر أن معرض “فيفا تكنولوجي” يعد إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية المهمة في فرنسا، حيث شهدت النسخة الماضية في عام 2023، حضور أكثر من 150 ألف زائر و11400 شركة ناشئة و2600 مستثمر و500 متحدث من 174 دولة حول العالم، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات والجلسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذكاء الاصطناعي.