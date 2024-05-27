نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع بابوا غينيا الجديدة وتعزي في ضحايا انزلاق أرضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية بابوا غينيا الجديدة في ضحايا انزلاق أرضي أسفر عن مقتل وإصابة المئات. وبحسب “وام”، أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.





