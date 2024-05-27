نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات رئيس الدولة.. توزيع 65,000 كتاب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدارس الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تم تنفيذ مبادرة نوعية لشراء 65,000 كتاب من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين، وتوزيعها على مكتبات 220 مدرسة في الدولة، وذلك من خلال تخصيص منحة مالية تهدف إلى تعزيز دور المكتبات المدرسية في نشر ثقافة القراءة بين الطلبة.

وقد ساهمت هذه المنحة في اقتناء الكتب من 77 دار نشر شاركت في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، لتوزع على مكتبات 220 مدرسة في الإمارات. وجاءت هذه الخطوة بهدف تزويد المكتبات المدرسية بمصادر تعليمية تغطي جميع المستويات، وتعزيز ثقافة القراءة بين الطلاب، وإثراء المكتبات المدرسية بالمصادر التعليمية اللازمة، فضلاً عن دعم قطاعات النشر والصناعات الإبداعية.

وعبر معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن أهمية هذه المبادرة قائلاً: «اللغة العربية، بتراثها الأدبي المتنوع والغني، تتجاوز كونها وسيلة تواصل لتصبح أداة فاعلة للتفكير الابتكاري والنقدي. مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تجسد أهمية القراءة في حفظ لغتنا وترسيخها، وربط الثقافات المتعددة، ما يضمن استدامتها للأجيال القادمة».

وثمَّن سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، المنحة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أنها تجسد مسيرة مستمرة من الدعم اللامحدود للثقافة والتعليم. وقال: «تسهم هذه المبادرة في تعزيز مكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب كمنصة عالمية لنشر المعرفة، ونحن نقدر الدعم الكبير من رئيس الدولة، الذي يلهمنا لمواصلة تعزيز قطاع النشر المحلي والعربي، وضمان استدامته ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية والحضارية والأدبية المزدهرة في إمارتنا».

وأضاف سعادته: «تكمل هذه المنحة السنوية مسيرة طويلة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعم المعرفة والثقافة. وتوفر للطلبة مجموعة واسعة ومتنوعة من المصادر الغنية، مما يحفز خيالهم الإبداعي، ويعزز ارتباط الأجيال الجديدة بالكتاب وقيمته، كما تتيح لقطاع النشر وصناعة الكتاب مواصلة الابتكار والعطاء».