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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 27-5-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.



            

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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