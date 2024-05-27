نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 27-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.